Страшные пророчества Распутина связали с событиями 2021 года

Москва, 24 апреля. Обнародованы пугающие предсказания знаменитого старца Григория Распутина, которые могут быть связаны с событиями 2020 и 2021 годов.

В посланиях сибирского крестьянина упоминаются страшные пророчества, напоминающие происходящее в наши дни. Например, старец писал о «смерти, скачущей на белой чуме», посланной для «очищения земли», что наводит на мысли о пандемии коронавируса.

«Черная смерть XIV века покажется каплей в океанской пучине пред новой белой чумой. Густозаселенные города не смогут найти рук, чтобы хоронить усопших, а деревни перечеркнут одним крестом», — писал провидец.

По словам историков, за несколько дней до смерти Распутин передал императору Николаю II записанные предсказания. Копии этих посланий хранятся в библиотеке редких книг Байнеке в Йельском университете. Среди сбывшихся пророчеств старца победа нашей страны в Великой Отечественной войне, полеты в космос и падение коммунизма.

С 2021 годом связывают несколько предсказаний сибирского крестьянина. Так, он писал об утечке опасного вещества, которое выведут США как страшное оружие. Предполагается, что Распутин предупреждал и о парниковом эффекте и озоновой дыре, когда писал, что «солнце станет плакать». Согласно пророчествам старца, из-за плохой экологии люди будут страдать от болезней сердца и легких, пишет МК.

В записях провидца были обнаружены и другие пророчества, которые могут относиться к 2021 году. Например, он предсказывал морально-духовную гибель человечества.