Школьник из Смоленской области спас ребенка из ледяной воды

Смоленск, 24 апреля. Четвероклассник из Смоленской области совершил героический поступок, вытащив провалившегося под лед ребенка. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Ученик четвертого класса одной из школ Рудни вместе с приятелями гулял у берега пруда. Самому маленькому из его товарищей было пять лет. Ребенок захотел прогуляться по льду водоема и провалился под воду.

Четвероклассник не растерялся и бросился к воде, чтобы помочь малышу. Юный герой протянул руку попавшему в беду. После этого ребенок смог ползком добраться до берега. Школьнику пришлось плыть в холодной воде, так как лед не выдержал его веса и треснул. Теперь в управлении МЧС намерены наградить юного спасателя за героический поступок.

На питьевом озере в микрорайоне Космодемьянского офицер спас двух тонущих детей. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в пресс-службе западного военного округа по Балтийскому флоту.