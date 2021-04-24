Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 12:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:46
Происшествия
Рекламный щит из-за сильного ветра рухнул на школьницу в Подмосковье
12:45
Политика
Украинский политолог рассказал, как Германия защищает «Северный поток — 2»
12:45
Общество
Кардиолог Габинский предупредил о последствиях новой магнитной бури
12:44
Общество
Случаи заражения индийским штаммом коронавируса выявили в Швейцарии
12:43
Видео
Новый сезон «Гонки Героев 2021» стартовал в Подмосковье
12:43
Общество
Россиянам перечислили ошибки, которые убивают пользу овсянки
12:41
Общество
В Китае появится вакцина от коронавируса в виде назального спрея
12:37
Шоу-бизнес
Малахов вспомнил раннее детство благодаря песне Мартынова «Яблони в цвету»
12:36
Весь мир
Обострение в Эль-Камышлы: почему разгорелся конфликт курдов с сирийским ополчением
12:35
Происшествия
СК Удмуртии проводит проверку после падения балкона на двух женщин
12:35
Армия
Мураховский указал на нереалистичность турецкого ролика с уничтожением «Панциря»
12:35
Происшествия
Минимум 25 пациентов с COVID-19 скончались в индийской больнице из-за нехватки кислорода
12:24
Шоу-бизнес
Эпатажная Жанна Агузарова ужаснула своим внешним видом
12:21
Экономика
Центробанк ищет способы снизить кредитную нагрузку на граждан России
12:20
Происшествия
Чиновницу убило молнией в ходе субботника под Владимиром
12:19
Технологии
Космический корабль Crew Dragon-2 пристыковался к МКС
12:17
Политика
Пушков призвал Запад серьезно отнестись к решению России о закрытии Черного моря
12:15
Общество
Доброта не может быть избирательной: балаковская активистка помогает детям и животным
12:13
Армия
Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в Нагорном Карабахе
12:13
Спорт
Экс-тренер «Зенита» Адвокат вспомнил о разговоре с Владимиром Путиным
Все новости

ВМС Индонезии заявили об обнаружении пропавшей подлодки

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 11:57
Армия
ВМС Индонезии заявили об обнаружении пропавшей подлодки
turizmik.ru

Москва, 24 апреля. Начальник штаба ВМС Индонезии рассказал, где удалось обнаружить пропавшую подлодку.

Подводная лодка ВМС Индонезии была обнаружена в водах неподалеку от Бали. Согласно информации зарубежных СМИ, судно было обнаружено при сканировании дна на глубине 850 метров. Согласно оценке военных, запас кислорода на борту иссяк этим утром.

Власти Индии 23 апреля направили спасательный глубоководный аппарат для помощи в поисках пропавшей подлодки ВМС Индонезии. Также помощь в поисках предлагали Россия, США, Германия, Франция и Турция.

Экипаж подводной лодки KRI Nanggala-402 перестал выходить на связь 21 апреля. На борту субмарины находились 53 моряка. Судно исчезло после того, как отправилось на торпедные учения к северу от острова Бали. О результатах маневров моряки доложить не успели.

бали подлодка вмс индонезии
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 274268 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 133574 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 129474 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 75692 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 74804 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Все новости / Армия / ВМС Индонезии заявили об обнаружении пропавшей подлодки
Рейтинг@Mail.ru