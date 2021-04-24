ВМС Индонезии заявили об обнаружении пропавшей подлодки

Москва, 24 апреля. Начальник штаба ВМС Индонезии рассказал, где удалось обнаружить пропавшую подлодку.

Подводная лодка ВМС Индонезии была обнаружена в водах неподалеку от Бали. Согласно информации зарубежных СМИ, судно было обнаружено при сканировании дна на глубине 850 метров. Согласно оценке военных, запас кислорода на борту иссяк этим утром.

Власти Индии 23 апреля направили спасательный глубоководный аппарат для помощи в поисках пропавшей подлодки ВМС Индонезии. Также помощь в поисках предлагали Россия, США, Германия, Франция и Турция.

Экипаж подводной лодки KRI Nanggala-402 перестал выходить на связь 21 апреля. На борту субмарины находились 53 моряка. Судно исчезло после того, как отправилось на торпедные учения к северу от острова Бали. О результатах маневров моряки доложить не успели.