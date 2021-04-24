Ученые из США предупредили о смертельной опасности коронавируса для переболевших

Вашингтон, 24 апреля. Коронавирусная инфекция несет смертельную опасность для переболевших, предупредили исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Повышенный риск летального исхода в течение полугода после перенесенного коронавируса наблюдается у пациентов, обнаружили американские ученые. Специалисты провели исследование и выяснили, что вероятность смерти повышается в зависимости от симптомов болезни.

Если инфекция протекала в легкой форме, то последствия коронавируса могут проявляться многие годы. Таким пациентам требуется комплексная помощь врачей, считают исследователи. Риск смерти у людей после коронавируса повышается на 60%, так как болезнь поражает все системы организма, дополнили ученые.

До этого стало известно, какие симптомы коронавируса говорят о тяжелом течении у детей. Первым тревожным признаком считается одышка.