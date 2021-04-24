Россиянам рассказали о предстоящих нововведениях мая

Москва, 24 апреля. Ряд нововведений вступает в силу в мае 2021 года. Речь идет о налоговом вычете, тестах на COVID-19, длинных майских праздниках и других.

Так, граждане с 21 мая смогут автоматически оформлять налоговый вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по тратам на приобретение жилья и земли, а также по индивидуальным инвестиционным счетам. В ФНС уточнили, что для оформления вычета нужно заполнить заявление на сайте ведомства, а заполнять налоговую декларацию и предоставлять документы, подтверждающие права на льготу, больше не нужно.

С 1 мая для пребывающих в Россию лиц станет обязательной сдача повторного теста на COVID-19 методом ПЦР, пишет «РГ».

В текущем году россиян ожидают продолжительные майские выходные — с 1 по 10 мая включительно. Согласно указу президента России Владимира Путина, 4–7 мая объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты.

Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в России и Прибалтике, к 9 Мая ожидает выплата в размере 10 тысяч рублей. Пенсионерам — членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности будет начислена дополнительная выплата к пенсии.

Наконец, введенный на фоне пандемии удаленный режим работы для россиян старше 65 лет с 1 мая будет носить рекомендательный характер.

Проект новых правил дорожного движения, подготовленный ГИБДД, ранее оценил редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.