Однофазную вакцину против COVID-19 от Ростеха могут зарегистрировать к 2022 году

Москва, 24 апреля. Госкорпорация «Ростех» планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от коронавирусной инфекции к началу 2022 года.

Об этом сообщил глава организации Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, зарегистрировать разработанную вакцину он надеется в конце текущего или в начале следующего года.

«Надеюсь, что к концу года, может, в начале следующего года мы сможем уже зарегистрировать», —заявил Чемезов.

Вакцин должно быть много, подчеркнул он. Новый препарат позволит вместо двух уколов поставить только один. При этом вакцина будет защищать как от коронавируса, так и от гриппа.

Ранее стало известно, что более 40 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» произведут в Египте. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.