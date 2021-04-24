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Шура жестко высказался о поведении Филиппа Киркорова

Общество
Шура жестко высказался о поведении Филиппа Киркорова
instagram.com  /  @shuramedvedev

Москва, 24 апреля. Популярный певец, кумир поколения девяностых Шура в одном из интервью поделился переживаниями по поводу грустного настоящего российской эстрады. По мнению исполнителя, раньше исполнители больше заботились о качестве своего творчества, чем сегодня. 

Шура во время интервью в YouTube-шоу «Не приятно обсуждать» негативно высказался об изменениях в репертуаре Филиппа Киркорова. По его словам, поп-король сегодня вкладывает средства исключительно в собственный гардероб и не более.

По словам исполнителя хита «Холодная луна», ему не понятно стремление таких артистов, как Басков и Киркоров, создавать музыкальные дуэты с молодыми и не всегда профессиональными исполнителями. Шура не признает совместное творчество блогера Дани Милохина и Николая Баскова, а также фит бывшего супруга Аллы Пугачевой с блогером Давидом Манукяном, недавно расставшимся с Ольгой Бузовой. 

«Не благородное дело — коллаборации эти. Киркоров больше уже не на песни тратит, а на вещи свои. Мне это не близко. Сегодня ходил в магазин, купил на 30 тысяч вещей себе. Лучше отдам деньги российскому дизайнеру, чем буду переплачивать 250 миллионов за какую-то куртку. Да на фиг оно мне сдалось!» — возмутился певец в разговоре с ведущей шоу.

Ранее сообщалось, что певец Шура в последнее время заметно похудел. За десять месяцев певцу удалось сбросить около 40 килограммов. Сейчас его вес составляет 70 килограммов, примерно столько же он весил в разгар своей карьеры. 

Выяснилось, что худоба артиста вовсе не является желанием молодиться. Шура дважды перенес онкологию, а теперь снова потерял зубы из-за некачественных протезов. Не имея возможности нормально жевать, он потерял вес и теперь его основной рацион — это йогурты и детское питание.

россия шура киркоров басков шоу-бизнес
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