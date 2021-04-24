Минимум восемь человек погибли в результате схода лавины в Индии

Дехрадун, 24 апреля. Снежная масса обрушилась на лагерь рабочих, которые строили дорогу в индийском штате Уттаракханд. На данный момент известно о восьми погибших.

Трагедия произошла в районе деревни Сумана. Спасти удалось 384 человека, шесть из них получили тяжелые ранения и были направлены в больницу. Тела восьми погибших извлекли из-под снега, сообщает центральное командование индийской армии.

Рабочие занимались строительством дороги на границе с Китаем. Сейчас к подъезд к месту ЧП перекрыт. По предварительным данным, сход лавины могли вызвать сильные дожди и снегопады, которые не прекращались на протяжении пяти суток.