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Минимум восемь человек погибли в результате схода лавины в Индии

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 11:46
Происшествия
Минимум восемь человек погибли в результате схода лавины в Индии
pixabay.com

Дехрадун, 24 апреля. Снежная масса обрушилась на лагерь рабочих, которые строили дорогу в индийском штате Уттаракханд. На данный момент известно о восьми погибших.

Трагедия произошла в районе деревни Сумана. Спасти удалось 384 человека, шесть из них получили тяжелые ранения и были направлены в больницу. Тела восьми погибших извлекли из-под снега, сообщает центральное командование индийской армии.

Рабочие занимались строительством дороги на границе с Китаем. Сейчас к подъезд к месту ЧП перекрыт. По предварительным данным, сход лавины могли вызвать сильные дожди и снегопады, которые не прекращались на протяжении пяти суток.

индия смерть лавина
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