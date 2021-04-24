Президент ММКФ Никита Михалков пошутил про седину Киркорова на открытии фестиваля

Москва, 24 апреля. Кинематографист Никита Михалков пошутил про Филиппа Киркорова на открытии 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), которое состоялось в столице 22 апреля.

Мероприятие прошло на сцене театра «Россия». Открывал ММКФ его президент Никита Михалков. Во время своего выступления режиссер несколько оговорился и поздравил собравшихся с 143-м кинофорумом вместо 43-го. Однако он не растерялся и вышел из положения с помощью юмора.

«Я просто увидел совершенно седого Киркорова и решил, что у нас 143-й фестиваль. (...) Хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел сюда. Особенно тем, кто приехал в это тяжелое для всех время», — с улыбкой отметил Михалков.

Фестиваль продлится до 29 апреля на разных площадках столицы. Организаторы фестиваля пообещали большое количество сюрпризов. Деловая программа ММКФ порадует своим разнообразием, а зрителей обещали познакомить с новыми талантливыми режиссерами.

Во время открытия фестиваля его президент отметил, что на всех мероприятиях ММКФ будут соблюдаться санитарные нормы. На конференцию и к работе допускаются только люди с отрицательным тестом на коронавирус или с сертификатом о вакцинации.