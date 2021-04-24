Россиянам объяснили, кто продолжит работать в майские выходные

Москва, 24 апреля. Длинные майские праздники, о которых объявил российский лидер Владимир Путин, коснутся далеко не всех работников. Об этом рассказала HR-эксперт Марина Полякова.

Специалисты техподдержки, области маркетинга и сферы продаж продолжают работать, несмотря на майские праздники, Об этом эксперт сообщила в беседе с «Невскими новостями».

«Это технические службы, которые работают на обслуживание бизнеса, медработники и представители тех госструктур, которые работают в режиме 365 дней в году. И все коммерческие структуры, как кафе и отели, где бизнес не привязан к режиму праздников, где сотрудники имеют сменный график», — подчеркнула Полякова.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками в этом году будут выходными. Как сообщалось ранее, такое объявление российский лидер сделал в ходе оглашения послания Федеральному собранию.