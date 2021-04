Международная автотрасса и ограбление в Бенгази — что произошло в Ливии 23 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 23 апреля 2021 года.

Происшествия

Вооруженные ограбления в магазинах Бенгази завершились убийством и ранением находившихся внутри торговых точек людей.

مقتل شاب وإصابة آخر في حادثي سطو منفصلين في بنغازي

https://t.co/sGPdwj9ZFR#ليبيا pic.twitter.com/iUY3fjrq1V — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 23, 2021

Береговая охрана Ливии до сих пор не вытащила из воды десятки плавающих тел мигрантов, которые утонули после кораблекрушения у берегов Триполи. Погибли 130 человек.

رصد عشرات الجثث الطافية بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل #ليبيا#218NEWS https://t.co/p3s4bNbIqs — 218NEWS (@218news) April 23, 2021

Политика

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба освободил от обязанностей всех заместителей министров, которых назначили любые предыдущие правительства.

#الدبيبة يقرر إعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي لحكومة #السراج أو أي حكومة سابقة من مهامهم. pic.twitter.com/gUUv5HZ6Kw — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) April 23, 2021

Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном в кулуарах похорон президента Чада.

Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш подтвердила начало диалога с Анкарой для решения вопроса вывода военного контингента Турции из страны.

وزيرة الخارجية الليبية: بدأنا الحوار مع تركيا ونحن حازمون لإخراج قواتها من ليبيا#ليبيا #الشاهد

للتفاصيل: https://t.co/i5kyLzcdYq — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) April 23, 2021

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш провел телефонный разговор с председателем Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри. Стороны обсудили подготовку к проведению президентских выборов в декабре 2021 года, а также госбюджет страны.

خبر | كوبيتش والمشري يناقشان هاتفيًا انتخابات ديسمبر والميزانية الموحدة



بحث المبعوث الأممي إلى #ليبيا يان كوبيتش، الخميس، في مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري انتخابات ديسمبر والميزانية الموحدة.



الخبر كاملا: https://t.co/KWkPDpyDv1 pic.twitter.com/YvLP4jrf2L — قناة فبراير (@FebruaryChannel) April 23, 2021

Первый вице-премьер Хусейн Тар встретился с председателем Палаты представителей Агилой Салехом в Бенгази, чтобы спланировать скорое заседание совета депутатов по согласованию госбюджета на 2021 год.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني يلتقي مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في #بنغازي لمناقشة جلسة مجلس النواب المخصصة لتدارس الميزانية العامة لعام 2021 #أخبارليبيا24 pic.twitter.com/D3PRq05aTI — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) April 23, 2021

Экономика

Ливийская государственная Национальная нефтяная корпорация (ННК) и французская Total стремятся укрепить двусторонние отношения и расширить сферу сотрудничества.

NOC and Total seek to strengthen relations: increase production, introduce renewables and increase CSR programmes - https://t.co/2VbMpzQnaT pic.twitter.com/pcLmxTqNhX — libyaherald (@libyaherald) April 23, 2021

Общество

Международная автомобильная трасса протяженностью 1700 километров соединит Египет, Ливию и Тунис. Соглашение между тремя государствами и итальянской компанией Salini Impregilo подписано еще в 2008 году.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи прибыл в Нджамену для участия в церемонии похорон президента Чада Идриса Деби.

PHOTOS | Chairman of the interim Presidential Council, Mohamed al-#Menfi, attending the funeral ceremony for #Chad's President Idriss #Déby in the capital, N'djamena today. pic.twitter.com/aSz9GKBBQb — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 23, 2021

Министерство здравоохранения поставило медицинское оборудование для складов скорой помощи в восточном регионе.

وزارة الصحة تُسلم معدات طبية لمخازن الطوارئ بالمنطقة الشرقية#عين_ليبياhttps://t.co/rzKk2yLWp5 — عين ليبيا (@EanLibya) April 23, 2021

Морской терминал Мисураты объявил о готовности к официальному запуску первого круизного рейса в Стамбул.