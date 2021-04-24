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Нашествие саранчи наносит удар по Ливану, терпящему экономическое бедствие

Весь мир
Нашествие саранчи наносит удар по Ливану, терпящему экономическое бедствие
wikipedia.org  /  Niv Singer / CC BY-SA 2.0

Бейрут, 24 апреля. Ливан оказался под угрозой крупнейшего за 100 лет нашествия пустынной саранчи. В соцсетях появились видеозаписи, запечатлевшие многотысячные рои насекомых в восточной части страны.

В настоящий момент вредители угрожают посевам и фруктовым садам в районе города Арсаль. Мэр Бассель Аль-Худжайри 23 апреля сообщал, что саранча распространяется в северной части города, в то время как сельскохозяйственные объекты находятся в южной и восточной.

«Саранча захватила треть Арсаля. Пока мы выясняли размеры бедствия, саранчовые рои проникли в город, а это значит, что в ранние часы пятницы саранча смогла пересечь 15 км, направляясь из бесплодных районов в сторону города. Если они размножатся, то смогут закрыть солнце. Надеюсь, ветер не понесет их в другую сторону», — сообщал он.

О саранче также рассказал и мэр Баальбека Менхем Мханна. По его словам, в настоящее время насекомые пребывают в относительно пустынных районах.

Министр сельского хозяйства Аббас Мортада заключил, что рои саранчи недостаточно крупны для того, чтобы говорить о полномасштабном вторжении.

«Но у нас все еще есть опасения, что эта саранча может размножиться и вторгнуться на поля и фермы. Люди снимают стаи саранчи, но они все еще относительно далеко», — добавил чиновник.

Тем временем к борьбе с вредителями привлечена армия. Вертолеты распыляют пестициды над восточными районами Ливана.

Как заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), появление саранчи в средиземноморском государстве оказалось «необычным и редким». Вероятнее всего, оно было вызвано периодом сильных южных ветров на фоне высоких температур, что и привело насекомых из Ирака, Иордании и Сирии.

Предыдущее нашествие этих вредителей в Ливане датируется 1915 годом. Тогда саранча лишила страну практически всей растительности, что, наложившись на блокаду Антанты и Османской империи, привело к гибели более чем трети населения от голода.

Было плохо — стало еще хуже

Общей чертой нашествий 1915 и 2021 годов является тяжелая экономическая ситуация в Ливане. Однако век назад это было обусловлено блокированием региона.

Текущие же проблемы начались с мировым финансовым кризисом в 2008 году. Зарубежные денежные потоки в страну резко сократились, и правительству пришлось поддерживать курс фунта к доллару за счет резервов. Однако после их истощения Центробанк Ливана более не смог обслуживать внешний госдолг. Сейчас он составляет 87 миллиардов долларов и превышает ВВП республики более чем в полтора раза.

Экономика Ливана переживает кризис. Для сокращения дефицита бюджета были урезаны расходы на здравоохранение, образование, ЖКХ, развитие и поддержку инфраструктуры. При этом более половины населения страны оказалось за чертой бедности.

В связи с этим нашествие насекомых вызвало иронию среди ливанских пользователей соцсетей.

«Те, кто выше — и есть саранча. Вот Вам картинка для сравнения!», — гласит один из комментариев.

«Саранча ничего не найдет в Ливане, так как политики сожрали все», — заявляет другой пользователь.

ливан саранча
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