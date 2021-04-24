«Подвиг разведчика», или «Страшная русская пытка». Колонка Елены Драпеко

После небольшого перерыва возвращаемся к нашей традиции колонок выходного дня, которые я посвящаю актерским воспоминаниям. Сегодня я расскажу очередную байку о замечательном артисте Павле Петровиче Кадочникове (1915–1988). Очень жаль, что этого великого артиста сегодня помнят только люди старшего поколения, а молодежь о нем практически ни знает.

Кадочников был настоящим кумиром советских людей. Народный артист СССР, лауреат трех Сталинских премий, Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина: перечислять все его награды — страницы не хватит. Фильмы с его участием шли на всех экранах страны с неизменно переполненными залами. Играл он, как правило, положительных героев. Среди самых известных фильмов с его участием — «Подвиг разведчика» и «Повесть о настоящем человеке» (в них он, естественно, исполнил главные роли — героического советского разведчика и летчика Алексея Маресьева). Во многом благодаря участию Кадочникова огромный успех был у фильма «Укротительница тигров», где Павел Петрович сыграл красавца-мотогонщика.

Кадочников и в жизни поддерживал свой героический кинообраз. Он постоянно занимался закаливанием, в том числе зимой купался в проруби и был одним из самых знаменитых ленинградских моржей, сам выполнял все трюки в кино, увлекался верховой ездой. Кроме того, он замечательно играл на гуслях, у них был прекрасный дуэт с его женой Розалией Ивановной Котович-Кадочниковой [1913–2001].

ТАСС / Малышев Николай

Забавная история, которую я расскажу о Павле Петровиче, произошла в 1975 году во время нашей поездки на БАМ, о которой вы уже знаете. Мы конечно знали, что наш Павел Петрович — морж со стажем, но сами никогда его купающимся в проруби не видели. Увидели мы его моржевание именно на БАМе. Напомню: было там во время нашей поездки -52 градуса, воздух белый от мороза, дыхание перехватывало…

Но Павла Петровича это не останавливало. Он попросил принимающую сторону, а мы, напомню, были в гостях у военных строителей, чтобы ему для купания вырубили прорубь в Зее — реке, которая считается притоком Амура, но на самом деле в некоторых местах даже шире и полноводнее. Но военные сказали Кадочникову, что вырубить прорубь невозможно, потому что в ту зиму Зея там промерзла до дна!

Тогда Павел Петрович, который очень скучал без привычного моржевания, попросил:

«Можно, когда мы поедем выступать в соседний поселок, я выйду из автобуса и искупаюсь в сугробе?»

Естественно, принимающая сторона согласилась. По дороге мы остановили наш автобусик возле большой поляны, где снег был глубокий и чистый. Павел Петрович разделся до трусов и пошел к своему сугробу, а мы все вылезли из автобуса на это смотреть. И вот мы все — и военные, и артисты — в шубах, полушубках, шапках, валенках — стоим и смотрим, как Павел Петрович барахтается в снегу и с удовольствием «гребет» по этой белоснежной пустыне.

ТАСС / Савостьянов Владимир / Мастюков Валентин

В этот момент мимо нашей группы едет автобус с корейскими рабочими, которые вырубали на БАМе просеки. Корейцы, увидев эту сцену, буквально влипли в окна своего автобуса и смотрели на купающегося в сугробе Кадочникова с неподдельным ужасом. Мы предположили, что они подумали — это какая-то страшная русская пытка! Военные стоят и смотрят, как несчастный голый человек барахтается в сугробе!

А Павел Петрович, накупавшись, выскочил из сугроба, вбежал в автобус, растерся так, что стал весь красный как рак, оделся и счастливый сказал:

«Спасибо вам, ребята, наконец-то я по-настоящему себя хорошо чувствую!»

Вот такой удивительный человек был Павел Петрович Кадочников.