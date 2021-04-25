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Уроки Чернобыля и безопасность атомной энергетики обсудят в медиацентре «Патриот»

Общество
Уроки Чернобыля и безопасность атомной энергетики обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

В понедельник, 26 апреля, в 11:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Уроки Чернобыля. Ядерная безопасность в России и мире».

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах ежегодно отмечается 26 апреля. Именно в этот день в 1986 году произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа — на Чернобыльской атомной электростанции.

В результате взрыва на ЧАЭС ночью 26 апреля 1986 года реактор четвертого энергоблока был полностью разрушен. В атмосферу попало около 190 тонн радиоактивных веществ, а площадь загрязнения превысила 160 квадратных километров.

Благодаря мужеству и самоотверженности ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС удалось избежать еще более катастрофических последствий. В настоящий момент чернобыльцы, участники и инвалиды ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также семьи умерших ликвидаторов получают компенсационные выплаты. В эфире обсудят, какие есть трудности с выплатами компенсаций и все ли чернобыльцы получают их.

Безопасна ли атомная энергетика сегодня? Катастрофа в Чернобыле заставила ужесточить требования к безопасности АЭС. Но тем не менее аварии случаются — в 2011 году землетрясение и последовавшее цунами привели к расплавлению активной зоны реакторов трех энергоблоков на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Последствия аварии устраняют до сих пор, актуальным остается вопрос, насколько безопасен сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Учитывая все произошедшие катастрофы на АЭС и их вред для людей и природы, всерьез обсуждается отказ от ядерной энергетики. Может быть, стоит найти более безопасные виды энергии?

На эти и другие вопросы ответят инженеры, ученые, представители государственных органов и активисты в онлайн-эфире на тему «Уроки Чернобыля. Ядерная безопасность в России и мире».

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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