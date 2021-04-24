Мертвеца с открытым ртом обнаружили сидящим в машине в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 апреля. Труп 74-летнего мужчины нашли запертым в машине Ford Mondeo на улице Александровской во Всеволожском районе.

На место происшествия вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть пенсионера. Также выезжали сотрудники полиции, которые осмотрели труп и направили в морг на экспертизу. Пока не удалось установить, от чего умер петербуржец, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит погибшему. При осмотре тела не было зафиксировано признаков насильственной смерти. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее житель Кузбасса чуть не сгорел в купленной с рук машине, сообщала газета A42.RU. Мужчина успел вовремя покинуть автомобиль. Он обратился в суд с иском о взыскании материального ущерба.