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В мире проходит Всемирный день борьбы против малярии

Общество
В мире проходит Всемирный день борьбы против малярии
wikipedia.org  /  Dunpharlain / CC BY-SA 4.0

25 апреля мировая общественность будет отмечать Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day). По оценкам ВОЗ, ежегодно малярией заболевает от 124 до 283 миллионов человек, и сотни тысяч заболевших умирают. Предыстория важного праздника — в материале ФАН.

Решение об учреждении памятного дня было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения на 60-й сессии ВОЗ в мае 2007 года. Событие стало своеобразным дополнением ко Дню борьбы против малярии в Африке, который отмечается с 25 апреля 2001 года.

Главной целью нового праздника стало разъяснение того, что опасное для жизни заболевание излечимо, а профилактические меры действительно помогают в эффективной борьбе против заразы.

На деле малярия — это группа инфекционных заболеваний, которые передаются человеку через укус комаров рода Anopheles (малярийные комары). Сами симптомы — лихорадку, головную боль, рвоту — вызывают паразиты под названием Plasmodium, которые размножаются в печени и инфицируют красные кровяные клетки. Из-за нарушения кровоснабжения жизненно важных органов болезнь быстро приобретает форму, угрожающую жизни.

В мире проходит Всемирный день борьбы против малярии
wikipedia.org  / Jim Gathany / Public Domain

Считается, что родиной малярии являются Центральная и Западная Африка, а история заболевания начинается как минимум 50 тысяч лет назад. Именно тогда в организме гориллы произошел генетический обмен двух видов плазмодиев, вследствие чего паразит приобрел способность заражать человека.

Первые летописные свидетельства малярии были найдены в Китае и датируются приблизительно 2700 годом до н. э. Есть и другая археологическая находка: череп одного из видов Homo, обнаруженный у города Сеннар в Судане. Заболевший малярией, судя по всему, жил около 145 тысяч лет назад.

Малярийные комары живут почти во всех климатических зонах, однако для риска заражения инфекцией, помимо самих насекомых, нужны условия для их быстрого размножения. Такие условия процветают в регионах с высокими температурами, обилием болот и осадков. В России же малярийные комары обитают на всей европейской части страны и в Западной Сибири, кроме полярных и приполярных широт.

Сегодня наиболее эффективным средством против малярии является артемизинин, который еще в 1970-е годы китайские ученые выделили из полыни. Однако устойчивость паразитов к нему растет, а других альтернатив, как и вакцины, пока не существует. Тем не менее современное лечение инфекции позволяет сократить продолжительность терапии и предотвратить развитие осложнений, ведущих к летальному исходу.

25 апреля, во Всемирный день борьбы против малярии, очень важно привлечь внимание к научным достижениям в ее исследовании, а также подчеркнуть необходимость совместных усилий власти, бизнеса и общественности в борьбе с болезнью.

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