Украинский политолог оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

Киев, 24 апреля. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может стать посредником на возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Единственная встреча глав государств состоялась в 2019 году в Париже. Тогда стороны обсудили урегулирование гражданского конфликта на юго-востоке Украины.

Сейчас украинский лидер выразил желание вновь встретиться с Путиным. Киев уже обратился к премьер-министру Израиля Нетаньяху, чтобы тот стал посредником на возможных переговорах.

«Я рад заявить, что премьер-министр не сказал «нет». Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь», — сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, у Нетаньяху хорошие отношения с обеими сторонами возможных переговоров, что может оказать благоприятный эффект на их проведение.

Ситуацию прокомментировал и украинский политолог Петр Олещук. Эксперт отметил, что в решении этого вопроса может принять участие американская сторона. Вскоре должны состояться переговоры Путина с главой Белого дома Джо Байденом, где будет затронута и украинская тема.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников оценил предложение Кремля провести переговоры в Москве. По его словам, Зеленский не будет посещать российскую столицу. Заместитель главы правительства заявил, что встреча должна состояться именно в «нормандском формате».