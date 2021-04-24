Стало известно, какие изменения ждут дачников в новом летнем сезоне

Москва, 24 апреля. Поправки в федеральный закон о садоводческих товариществах повлекут за собой ряд изменений для российских дачников в новом летнем сезоне.

Речь идет о возведении и оформлении дачных строений, управлении товариществом, лицензировании скважин, пожарной безопасности, вывозе мусора и так далее. Среди основных новелл закона о садоводах — введение упрощенного порядка выхода из садоводческого некоммерческого (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ), пишет «Парламентская газета».

Что касается «дачной амнистии», то ее продлили на пять лет — до 1 марта 2026 года. Дачники, которые планируют этим летом заняться оформлением своих построек на садовых участках, смогут сделать это в упрощенном порядке, направив уведомление в компетентный орган власти, в том числе через МФЦ и портал «Госуслуги».

Кроме того, закон о садоводстве разрешил размещение жилого дома на дачном участке. Это значит, что на такие строения распространяются все те же правила, что действуют для жилой недвижимости. Например, многодетные семьи могут направить получаемые от государства пособия на решение жилищного вопроса.

В Правилах противопожарного режима в РФ, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, появился новый раздел. В нем устанавливаются правила безопасности при разведении костра на садовом земельном участке. Это особенно актуально в преддверии начала сезона шашлыков. Если костер разводится в специальных несгораемых емкостях, то расстояние до построек можно сократить до 25 метров, а для мангалов и жаровен — до пяти метров.

Также у российских дачников появилась возможность решить земельные споры, установив границы участков во всем СНТ единовременно. Заказывать комплексные кадастровые работы смогут не только уполномоченные органы местного самоуправления, но и владельцы участков.

Одним из самых дискуссионных является вопрос водопользования. После 1 января 2020 года был установлен новый порядок лицензирования добычи подземных вод для СНТ и ОНТ. Отмечается, что лицензия требуется только на скважины общего пользования. Она не нужна дачникам, которые добывают воду для личных нужд.

Ранее исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев рассказал, как бороться с дачными должниками. Есть несколько способов, как заставить их платить по счетам.