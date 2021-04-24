Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Королевства Тонга

Нукуалофа, 24 апреля. Мощное землетрясение в 6,4 балла по шкале Рихтера произошло в Тихом океане, передает Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 221 км к северу-западу от города Пангаи в Королевстве Тонга. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 290 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Сразу несколько сильных землетрясений произошли у восточного побережья Камчатки, сообщало Федеральное агентство новостей. Сейсмологи зафиксировали наибольшую активность в районе Камчатского и Кроноцкого заливов.