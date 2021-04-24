Обернувшийся гибелью детей пожар в ХМАО произошел из-за печки

Сургут, 24 апреля. Стала известна причина страшного пожара, в котором погибли двое детей и пострадала пожилая пара.

Смертельное возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации отопительной печи, сообщил источник ФАН. Официальная версия произошедшего пока неизвестна.

Пожар вспыхнул ночью в двухэтажном частном доме. Пенсионеры проснулись из-за дыма и обнаружили, что верхний этаж, где спали их внуки, охвачен огнем. Несовершеннолетних спасти не удалось. Бабушку с дедушкой госпитализировали с ожогами.

Городской прокурор прибыл на место пожара, чтобы контролировать работу полицейских. Правоохранители проверяют своевременность реагирования экстренных служб и соблюдение техники безопасности.