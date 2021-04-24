Россияне могут отказаться от покупки новостроек в пользу вторичного жилья

Москва, 24 апреля. Специалисты инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп» рассказали, почему жители Российской Федерации могут отказаться от приобретения жилья в новостройках в пользу вторичек.

Тенденцию может спровоцировать подорожание жилой недвижимости в новостройках. Россияне способны массово отказаться от новых квартир, считают эксперты.

«Если стоимость новых метров продолжит дорожать, то это может просто задавить первичный рынок», — пишет «Лента.ру».

Граждане, по мнению аналитиков, откажутся от этой недвижимости в пользу вторичек. Эксперты советуют застройщикам искать возможные варианты и компромисс, который способен сделать новые квартиры более доступными.

Стоимость жилья в российской столице может перестать расти в 2021 году. Давление на московский рынок сократится, уверены эксперты.