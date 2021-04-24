Мать погибших при пожаре в Прикамье четверых детей лишена родительских прав

Пермь, 24 апреля. Женщина, чьи дети погибли при пожаре в частном доме в поселке Утес Чусовского городского округа, лишена родительских прав, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Выяснилось, что всего у нее восемь детей: четверых забрали органы опеки. Еще четверо остались с пермячкой, именно они и погибли.

При пожаре сгорели близнецы 2017 года рождения, а также еще двое — дети 2014 и 2015 годов рождения, сообщал ФАН. В момент возгорания они находились дома одни. Где была нерадивая мать, предстоит выяснить следственным органам.