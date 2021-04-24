Стало известно имя нового диктора парада Победы

Москва, 24 апреля. Комментировать парад Победы вместо Евгения Хорошевцева станет Антон Сунцов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евгений Хорошевцев ушел из жизни 13 декабря — президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге легендарного диктора, отметив, что Хорощевцев своей работой задал высочайшую планку мастерства и преданного служения своему делу.

Официальный представитель Кремля в комментарии РИА Новости подтвердил, что теперь диктором парада Победы станет Антон Сунцов.

«Да, это так», — сказал собеседник агентства.

Военная техника парадного расчета в количества свыше 300 единиц уже прибыла в Москву, сообщает Минобороны РФ. Всего торжественные мероприятия ко Дню Победы пройдут в 377 городах и населенных пунктах России, пишет «Царьград».