На высылку российских дипломатов могут ответить запретом чешского пива

Москва, 24 апреля. Российские власти рассматривают ответные меры на политику Чехии, когда из страны выслали большое число российских дипломатов.

Запрет ввоза пива как частный случай ограничения импорта продукции из Чехии может рассматриваться в правительстве России в контексте ассиметричного ответа. Такую информацию о намерениях руководства страны представил «Коммерсантъ».

Москва в настоящий момент рассматривает целесообразность этого и альтернативных решений. По информации источника издания, власти РФ не могут оставлять без ответа «беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые чисто зеркально не получается».

Зеркальные меры потребовали бы от России выслать всех чешских дипломатов с послом, что фактически означало бы разрыв дипломатических отношений, вот почему изучаются другие варианты.

В Чехии ранее заявили, что некоторые сотрудники посольства РФ могли бы вернуться в Прагу, поскольку они не были объявлены персонами нон грата.