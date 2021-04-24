Аналитик из КНР: переговоры США и России по контролю над вооружениями будут непростыми

Пекин, 24 апреля. Переговоры между Россией и США по контролю над вооружениями будут проходить с трудом. Их исход зависит от ряда факторов, считает китайский эксперт Ли Юнхуэй.

После вступления Джо Байден в должность президента США Вашингтон оперативно продлил Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако дальнейшие переговоры вряд ли пройдут гладко, сообщила научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Юнхуэй.

Она обратила внимание на предложение президента РФ Владимира Путина создать среду бесконфликтного сосуществования, передает РИА новости. Подобный подход является важным в плане отношений между Москвой и Вашингтоном. Байден пошел на продление СНВ-3, чтобы сконцентрировать ресурсы на борьбе с пандемией коронавируса. Однако судьба будущих переговоров остается неясной.

«Удастся ли в конце концов договориться, зависит от степени превентивных мер двух стран в области исследований и разработок стратегических ядерных вооружений и развития общей глобальной ядерной стратегии», — сообщила Ли Юнхуэй.

Жители Японии ранее рассказали, как модернизация российского ядерного оружия вызвала нервозность у США. РФ и Соединенные Штаты также обменялись информацией о количестве ядерных зарядов, передает «Царьград».