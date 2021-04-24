Пожилая пара из ХМАО лишилась всех внуков при пожаре в собственном доме

Сургут, 24 апреля. Погибшие дети при пожаре в ХМАО были привезены на дачу к бабушке с дедушкой в садовое товарищество «Виктория». Внуки спали на втором этаже двухэтажного дома, который охватил огонь.

Пожилая пара имела двух детей — дочь и сына, каждый на выходные привез по своему ребенку. Пенсионеры проснулись ночью от дыма, в тот момент второй этаж, где спали несовершеннолетние, уже был полностью охвачен пламенем. Детей спасти не удалось, бабушку с дедушкой госпитализировали с ожогами, сообщил источник ФАН.

Прокурор региона направил городского прокурора на место трагедии для координации работы правоохранительных органов. Полицейские оценят соблюдение пожарной безопасности, а также своевременность реагирования экстренных служб.