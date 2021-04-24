Володин указал зарубежным журналистам на хамское поведение Запада

Москва, 24 апреля. Разговор с представителями западных стран носит явный враждебный характер по отношению к России. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик прокомментировал свое общение с журналистами после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Володин призвал представителей прессы вести себя прилично и не говорить о «вмешательстве» Москвы в дела других государств. Спикер предложил Западу заняться внутренними вопросами и не назначать виновных за происходящее.

«Но вас не устраивает одно — что Россия развивается», — подытожил председатель ГД в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что западные страны требуют от РФ выполнения стандартов, но сами их придерживаться не собираются. Политик назвал такое поведение хамским и предложил закончить враждебные темы.

Председатель Госдумы сообщил о принятии около десяти законов после ежегодного послания президента. Обсуждение этих вопросов состоится 27 апреля.