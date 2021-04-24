Две крупные нефтехимические компании «СИБУР» и «ТАИФ» объединили активы

Москва, 24 апреля. Отечественные холдинги в сфере нефтегазохимии «СИБУР» и «ТАИФ» решили объединить активы — акционеры татарстанского производителя получат 15% объединенной компании.

Акции будут предоставлены в обмен на контрольный пакет «ТАИФ». Далее ожидается, что вошедшие в сделку акции татарстанской компании будут полностью консолидированы в рамках объединенной компании. Договор предстоит одобрить со стороны российских и зарубежных регуляторов. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения соответствующих согласований, сообщает Forbes.

Производители заключили соглашение об объединении нефтегазохимических бизнесов в четверг, 22 апреля. Сделка предполагает обмен акциями на безденежной основе. В периметр договора войдут нефтехимические и энергетические активы «ТАИФ». Объединенное предприятие получит опцион на выкуп оставшегося пакета нефтехимической компании.

На церемонии подписания соглашения присутствовал вице-премьер РФ Александр Новак. Среди прочего он оценил объем потенциальных инвестиций в нефтегазохимию.