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Какие законы вступают в силу в России с 24 апреля

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 10:46
Политика
Какие законы вступают в силу в России с 24 апреля
pixabay.com

Москва, 24 апреля. Правительство России утвердило ряд новых законов и изменений в ранее принятые акты. Нововведения вступают в силу с 24 апреля.

В частности, с сегодняшнего дня уточнен порядок разработки и реализации планов мероприятий Национальной технологической инициативы, выделения субсидий на их реализацию, а также процедура отбора проектов. Теперь скорректирован порядок выделения Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере субсидий на предоставление грантов юридическим лицам для научно-исследовательских работ.

Какие законы вступают в силу в России с 24 апреля
pixabay.com  / Free-Photos

Кроме того, вносятся изменения в предоставление субсидии для общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Теперь за счет этой поддержки можно получить средства на проведение культурно-просветительских мероприятий для школьников в рамках федерального проекта «Творческие люди» национальной программы «Культура». Вместе с тем правительство скорректировало содержание соглашения о субсидировании и перечень документов для его заключения.

Ранее стало известно, что Правительство РФ выделит более 400 млн рублей на мониторинг и тушение природных пожаров в Хабаровском крае. Средства будут взяты из резервного фонда государственного органа.

россия правительство рф законы
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