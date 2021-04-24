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Академик Арбатов: учения ВС России намекнули США об ответном ходе в случае агрессии

Политика
Академик Арбатов: учения ВС России намекнули США об ответном ходе в случае агрессии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 24 апреля. Западные страны были вынуждены пересмотреть свое отношение к России после маневров ее ВС у границы с Украиной, считает академик РАН Алексей Арбатов.

Эксперт отметил, что для США решительная готовность России дать отпор при попытке говорить с ней с позиции силы стала полной неожиданностью. Учения в Крыму лишний раз намекнули, каким может быть ответный ход России, если Евросоюз и США попытаются предпринять агрессивные действия в адрес государства, передают Nation News.

«Россия поднесла большой кулак к «носу» Байдена, Европейского союза и Зеленского, показав, что, если они будут ее задирать, предпринимать против нее санкции, у нее есть чем ответить, и мало не покажется», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что напряженность на границе снизилась после того, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении маневров российских войск, которые после учения вернулись в места постоянного базирования.

Ранее военный эксперт заявил, что Россия в ответ на давление и провокации со стороны Запада способна ответить действиями у американских границ. Он также пояснил, что российские военные имели все причины и основания стягивать армию к южным границам ввиду опасных действий Украины, передает «Царьград».

учения рф байден вс россии
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