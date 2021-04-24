При пожаре в дачном доме в Сургуте погибли братья

Ханты-Мансийск, 24 апреля. Трехлетний Евгений Б. и его семилетний двоюродный брат Арсений А. погибли в результате пожара в частном доме в садовом товариществе «Виктория», передает источник ФАН.

Еще двое человек пострадали, их доставили в больницу. По факту инцидента в ХМАО инициирована прокурорская проверка. Сотрудники правоохранительных органов оценят соблюдение пожарной безопасности, а также реагирование экстренных служб на сигнал о вызове.

Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Утес в Пермском крае, сообщало Федеральное агентство новостей. Двое из них — братья-близнецы 2017 года рождения. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается пермское следственное управление.