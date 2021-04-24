Две девушки едва не погибли при обрушении балкона в Ижевске

Ижевск, 24 апреля. Двум девушкам чудом удалось избежать серьезных травм, успев отскочить в сторону в тот момент, когда на них с балкона посыпались части обшивки.

Момент инцидента запечатлел видеорегистратор, который был установлен в стоящей неподалеку машине. Стоит отметить, что за секунду до произошедшего из дома вышла женщина, которая также успела отойти в сторону. Получили ли девушки какие-то повреждения, не сообщается.

На месте инцидента работают правоохранительные органы. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и найти нарушителей.

Обрушение кровли и части стены произошло на территории ТЭЦ в Тамбове, сообщал ФАН. Под завалами находились четверо. Троих уже смогли достать, один остается под обломками.