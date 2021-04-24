Пресняков впечатлил Наталью Подольскую до слез на первой встрече

Москва, 24 апреля. Певица Наталья Подольская рассказала о своей первой реакции на будущего мужа Владимира Преснякова. Откровением артистка поделилась в YouTube-шоу «Загугли звезду».

Познакомились артисты на съемках популярного телешоу «Большие гонки» в 2005 году, где Подольская и Пресняков были в одной сборной. Звезды стали участниками самого первого выпуска. Впервые члена своей команды и будущего мужа певица увидела на арене.

«Это была первая программа, до этого она не снималась. Первый раз я увидела Володю, летающего над быком, бык его швырял в разные стороны. Мы все буквально до слез были впечатлены этим», — вспомнила Подольская.

Спустя три дня артисты вернулись к съемкам проекта, и во время личного взаимодействия они поняли, что между ними проскочила искра. С того момента они стали буквально неразлучны. Спустя пять лет отношений Подольская сама предложила своему возлюбленному официально оформить отношения.

Сейчас артисты счастливы в браке и воспитывают двоих детей — пятилетнего Артемия и шестимесячного Ивана. В своем недавнем интервью исполнительница призналась, что не против стать многодетной мамой, поскольку большое количество детей скрасит будущую старость.