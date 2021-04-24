Дипломат Ишингер предложил использовать «СП-2» для воздействия на РФ

Вашингтон, 24 апреля. Немецкий дипломат, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал использовать проект «Северный поток — 2» для воздействия на Россию.

По его мнению, газопровод может стать «обузой» и принести дополнительные проблемы из-за попыток ФРГ усилить трансатлантическое партнерство. Дипломат предложил «выход» из этой ситуации. Ишингер считает необходимым с помощью проекта давить на Москву в своих интересах.

С помощью такой тактики председатель конференции надеется добиться уступок от России в нескольких сферах. Он предлагает обязать Москву отказаться от якобы имеющих место хакерских кампаний за рубежом и освободить блогера Алексея Навального.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич оценил непоследовательные заявления немецкой стороны. По мнению эксперта, в нападках ФРГ отражена позиция США. Это может быть связано с недавней встречей с главой Пентагона Ллойдом Остином, отметил Марунич.