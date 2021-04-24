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Курс Ethereum рухнул на фоне снижения стоимости биткоина

Экономика
Курс Ethereum рухнул на фоне снижения стоимости биткоина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 апреля. Котировки альткоина Ethereum понизились на 13%. Финансовые аналитики связывают тенденцию с удешевлением главной криптовалюты — биткоина.

Вчера альткоин торговался на криптобирже Binance по 2,1 тысячи долларов за монету. Согласно информации CoinGecko, рыночная капитализация Ethereum снижалась до 250 миллиардов долларов, а суточный объем торгов уменьшался до 70 миллиардов долларов.

«Снижение котировок альткоина произошло на фоне падения курса главной криптовалюты», — пишет РБК.

Биткоин ранее дешевел на 11%. Стоимость главной криптовалюты достигала своего минимума с 6 марта — котировки опускались до 47,5 тысячи долларов.

Аналитики рынка криптовалют предположили, может ли биткоин поставить новые ценовые рекорды. Подстегнуть стоимость криптовалюты способна, по их мнению, новая программа президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры.

криптовалюта биткоин ethereum альткоин
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