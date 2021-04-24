Каждый девятый житель России отмечал увольнение в баре

Москва, 24 апреля. Увольнение с работы часто сопровождается определенными ритуалами, среди которых устное прощание с коллегами и поход в бар или ресторан. Опрос указал на самые популярные из них.

Каждый двадцатый россиянин писал прощальное письмо коллегам после увольнения, а 40% работников ограничивались устным прощанием. На это указывают данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Согласно результатам исследования, 18% увольнявшихся организовывали угощение для коллег по работе. Еще 11% респондентов отмечали увольнение вечеринкой или совместным походом в бар. Необычным способам, таким как посещение бани или отдых с шашлыками, отдают предпочтение 4% опрошенных.

Каждый четвертый житель России не считает нужным как-либо отмечать свой уход. При этом большая часть таких работников — мужчины. В то же время женщины реже отмечают свое увольнение в баре и чаще прощаются с коллегами устно.

Ранее сервис SuperJob провел опрос, чтобы выяснить, чем в свободное время занимаются работающие россияне. Так, мужчины часто проводят выходные на рыбалке или за компьютерными играми, а женщины занимаются творчеством и работой в саду.