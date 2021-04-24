Эксперты прокомментировали конфликт лидеров сербов и мусульман в Боснии

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Словении Янез Янша якобы передал главе Евросовета Шарлю Мишелю неофициальный документ с предложениями о пересмотре границ государств Западных Балкан. По этому плану территории должны быть переформированы по этническому принципу — таким образом в регионе могут быть реализованы проекты «Великая Сербия» и «Великая Албания». В частности, край Косово и Метохия стал бы частью Албании со статусом, подобном Южному Тиролю, а Республика Сербская отошла бы к Белграду. Сам Янша эти сведения опроверг, — а вот президент Албании Эди Рама заявил, что лично видел карту.

Новость наделала много шума, ряд политических деятелей региона выступил с официальными заявлениями, а кто-то начал грозить войной. Особо остро отреагировали в Боснии и Герцеговине. Это государство было искусственно создано после подписания ряда соглашений в Дейтоне в 1995 году, после одной из самых кровопролитных европейских войн ХХ века, и поэтому изначально внутренне разделено. Так, Республика Сербская с центром в Баня-Луке исторически связана с Белградом, а боснийские власти в Сараево тяготеют к союзу с Албанией.

На этом фоне прошел визит президента Сербии Александра Вучича и представителей правительства и парламента этой страны в Баня-Луку. Ранее сербский лидер раскритиковал разговоры про карту Янши, «которую никто не видел» и объявил, что речи об изменении границ государств идти не может.

Dodik, Cvijanović i Čubrilović ispratili delegaciju Srbije sa aerodroma u Mahovljanima #RTRS #RTRSvijesti https://t.co/EXJUke8RI9 — rtrsvijesti (@RTRSvijesti) April 22, 2021

«Для нас важно сохранять мир, стабильность, развивать экономику, чтобы обеспечить гражданам лучшее будущее. Что касается Сербии, она хочет партнерства, дружеских отношений с боснийцами и хорватами, а не только с сербами. Нам даже не приходит в голову думать о конфликтах и войнах. А заявления, идущие в таком направлении в адрес других народов, я считаю безответственными и оскорбительными», — подчеркнул Вучич.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Однако вопрос расширения сотрудничества с Белградом и статуса Республики Сербской все же стоял на повестке переговоров. На совместной пресс-конференции председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил политиков в Сараево в отказе от сотрудничества с РС. Он подчеркнул, что власти Баня-Луки хотят мира, они соблюдают Дейтонское соглашение, не желают вести никаких войн, но их настойчиво обвиняют в такой риторике.

«Мы не пойдем воевать, но мы хотим вести диалог», — объявил Додик.

Он подчеркнул, что «никто не упразднит Республику Сербскую», как это планировали те, кто ссылается на «Исламскую декларацию» бывшего президента БиГ Алии Изетбеговича.

«Республика Сербская не планирует выходить из состава БиГ, но эти люди из Сараево сами вышвырнут нас оттуда», — считает председатель Президиума.

Он добавил, что постоянно сталкивается с противодействием, а каждый проект РС блокируется властями БиГ.

Идеи о пересмотре статуса Республики Сербской звучат регулярно. В частности, тот же Милорад Додик неоднократно высказался на эту тему и говорил, что политический диалог о возможных решениях ситуации в стране не может быть остановлен.

«БиГ в настоящее время живет в странной ситуации и распаде системы, и нет никакой основы, которая могла бы объединить страну», — заявлял Додик, но отмечал изменений границ Федерации не должно быть.

Федеральное агентство новостей /

По мнению Додика, в БиГ нет ничего, что отражало бы базовый консенсус, а народы этого региона всегда были разделены во всех исторических событиях.

«В то время как одни отмечают поминки, другие празднуют, и это несовместимо. Но для того, чтобы все могли двигаться вперед вместе, мы должны отвергнуть разногласия и позволить каждому развиваться без возможности навязывать свои взгляды и свои решения другим», — заявил Додик.

Слова лидера сербской общины вызвали ответные заявления представителя боснийских мусульман. В частности, глава «Партии демократического действия» (ПДД) Бакир Изетбегович потребовал от своих коллег в парламенте (Вече) ввести против Додика санкции в связи с его «сепаратистскими угрозами, угрожающими Дейтонскому мирному соглашению».

Федеральное агентство новостей /

В заявлении от ПДД обвиняют Додика в том, что он «в течение длительного времени действует против стабильности и мира» в Боснии и Герцеговине, а также «замедляет и блокирует процесс реформ».

«Его постоянно повторяющиеся заявления об отделении Республики Сербской и крахе Дейтонского мирного соглашения с последующей блокадой институтов БиГ, препятствуют столь необходимому политическому и социальному диалогу, который должен ускорить интеграционные процессы на благо всех граждан и народов БиГ», — говорится в заявлении.

Сам Изетбегович, лидер влиятельнейшей боснийской партии, заявил, что не отвергает возможности войны и готов лично повести армию боснийцев, так как «скорее умрет, чем позволит тем, кто совершил геноцид, управлять Боснией и Герцеговиной».

Конфликт лидеров энтитетов раскритиковали представители США и ЕС.

«Босния и Герцеговина — демократическое, мультиэтническое, суверенное и независимое государство с неоспоримой территориальной целостностью…Подстрекательская риторика, в которой говорится о войне, сепаратизме опасна, безответственна и неприемлема… Любые действия, направленные на демонтаж БиГ, являются нарушением Дейтонского мирного соглашения. Ни у одной организации нет будущего за пределами БиГ», — говорится в заявлении американского посольства.

Ранее Посольства Франции, Германии, Италии, Великобритании, а также специальный представитель ЕС в Сараево заявили о своей приверженности территориальной целостности Боснии и Герцеговины как единого суверенного государства с двумя образованиями, которые не имеют права на выход из Федерации.

А влиятельная швейцарская ежедневная газета Neue Zuercher Zeitung подготовила большой материал о предложениях создать «Великую Сербию», «Великую Албанию» и «Великую Хорватию», которые пробудили дух прошлого на Балканах.

«Реализация этого предложения неминуемо приведет к новым конфликтам. Соответственно, реакция большинства наблюдателей колебалась между недоверием и ужасом. Делегация ЕС в Сараево была вынуждена подчеркнуть свою приверженность территориальной целостности Боснии и Герцеговины... Несмотря на опровержения Любляны и Брюсселя, теперь можно считать более или менее вероятным, что премьер-министр Словении Янез Янша и президент Борут Пахор, по крайней мере, были вовлечены в мозговой штурм по поводу изменения границ. Это особенно важно, потому что Словения намеревается в июле взять на себя председательство в Совете ЕС и сделать упор в своей работе на Балканы», — говорится в цюрихской газете.

Cвоим видением ситуации c международной редакцией Федерального агентства новостей на Балканах поделился профессор Синиша Каран, генеральный секретарь правительства Республики Сербской.

Он подчеркнул, что с начала реализации Дейтонских мирных соглашений прошло 26 лет, однако Босния и Герцеговина как государство потерпело неудачу и его существование стало никому не нужным. Причиной тому — различное толкование пунктов соглашения Высоким представителем ЕС, что часто шло в ущерб самим федеративным отношениям и Республике Сербской. Поэтому в таких обстоятельствах для сербов и других народов, составляющих БиГ, это естественный процесс поиска новых решений в соответствии с принципом самоопределения.

Федеральное агентство новостей /

Крупнейший законодательный орган Республики Сербской и ее политические субъекты констатировали факт, что произошла трансформация установленной соглашениями структуры БиГ, что привело к потере прав сербского энтитета. Наибольший вклад в это внес Высокий представитель Евросоюза, из-за которого были нарушены положения Приложения 10 Дейтонского соглашения. А он в итоге неожиданно стал главным законодателем в Федерации.

«Благодаря его действиям, а также и их подтверждением со стороны суда Федерации сегодня мы пришли к ситуации, что БиГ стало неконституционным государством, и первоначальная Дейтонская конституция, а также Приложение 4 стали «мертвыми документами» и приобрели номинальный характер», — подчеркнул Каран.

По его мнению, международное соглашение уже изжило себя и теперь можно говорить об аннулировании действующего договора или прекращении его применения.

«Ключевым моментом и источником всех недоразумений в БиГ является сама форма государственного устройства. У нее есть конфедеративно-федеративная форма правления, основанная на территориально-этнических принципах. Созданы два ключевых носителя суверенитета — это энтитеты и конституционные народы. Сегодня федеративные принципы нарушены — прежде всего, равенство федерального и общего уровня, нет уважения Женевского и Нью-Йоркского принципов, на основе которых и было создано это государство», — пояснил генеральный секретарь.

В этой ситуации логичным шагом было бы подумать о переустройстве внутренних отношений. И построить их на самоопределении.

«Когда мы говорим об этом, мы не имеем в виду разобщенность, раскол и войну. Два ключевых международных акта, дающих народам право на самоопределение, сами по себе входили в основу Дейтонского мирного соглашения», — подчеркнул Каран.

Профессор Предраг Джеранич, декан Факультета наук о безопасности Университета Баня-Луки, отметил, что неофициальный документ Янеза Янши вызвал бурю в политическом дискурсе БиГ.

«Председатель БиГ Додик говорил об этом как об идее, которая все чаще приходит со стороны представителя ЕС , который не может разрешить важные политические моменты, — и просто решает, что БиГ нужно «раствориться» как государству. И тем самым завершился бы распад СФРЮ. Пока Председатель БиГ Милорад Додик настаивает на политическом дискурсе и исключает любой силовой вариант решения, Бакир Изетбегович говорит, что готов защищать БиГ посредством войны, и в принципе не допускает дальнейшей возможности распада Федерации», — напомнил Джеранич.

Федеральное агентство новостей /

Заявление Изетбеговича, по мнению Джеранича, следует рассматривать сугубо в политическом ракурсе.

«Партия, которую возглавляет Бакир, сталкивается с большими проблемами. В Сараево уже несколько раз были организованы протесты граждан с просьбой отстранить правительство, поскольку институты БиГ не смогли получить достаточное количество вакцины. А сейчас в повседневной жизни в Сараево больше людей погибает из-за последствий вируса, чем в годы войны. Кроме того, ПДД потеряла власть в столице, Зенице, Бихаче и другие городах страны. Все это вынуждает господина Изебеговича вернуться к военной риторике, то есть к военным целям ПДД, которые не были реализованы. Кроме того, важно понимать, что его поступки часто основаны на его комплексах по поводу боязни быть «маленьким сыном великого отца», и тогда причины его нереалистичного заявления становится понятными», — подчеркнул эксперт.

Однако Изетбегович забывает, что геополитические обстоятельства изменились — все стороны имеют совсем другой вес. НАТО сегодня — это не та организация, что была в 90-х годах, как и Россия, которая была другим государством в то время. По словам Джеранича, в 1993 году война могла завершиться, если бы армия Республики Сербской, вошедшая в пригород Сараево, не была остановлена под давлением Запада. Кроме того, в 1995 году под управлением Республики было 80% территории Боснии и Герцеговины, но затем, с вмешательством хорватской армии, которой помогало НАТО, процент владения территории был снижен, и на этом фоне было подписано Дейтонское мирное соглашение.

Бакир Изетбегович сегодня не должен выбирать вариант войны без поддержки некоторых геополитических сил. Но ей не могут дать «зеленый свет», потому что ситуация на большой геополитической арене совершенно иная.