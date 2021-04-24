Дети-близнецы погибли при пожаре в частном доме в Прикамье

Пермь, 24 апреля. Два близнеца 2017 года рождения погибли при пожаре в частном доме в поселке Утес Чусовского городского округа, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Всего скончались четверо несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Еще двое погибших — дети 2014 и 2015 года рождения. Известно, что в момент инцидента они находились дома одни.

Следователи уже осмотрели место происшествия, а также назначили ряд экспертиз, сообщал ФАН. Расследование уголовного дела находится под контролем руководителя СУ СК России по Пермскому краю. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.