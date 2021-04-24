Генпрокуратура назвала число российских чиновников-коррупционеров за 2020 год

Москва, 24 апреля. Генпрокурор Игорь Краснов обнародовал статистику о коррупционной деятельности госслужащих в России за 2020 год. Согласно ей, в таких преступлениях уличены 10 879 человек.

Среди тех, кого поймали в подкупе, есть и сотрудники правоохранительных органов. Полицейские составляют 17,4% из общего числа коррумпированных лиц. Еще 12,3% — чиновники в системе Минобороны России, 8,9% — в органах исполнительной власти всех уровней и 0,6% — в органах законодательной власти всех уровней. Больше всего преступлений в подобной сфере в прошлом году совершили должностные лица Минобороны.

В Подмосковье перед судом предстанет экс-заместитель главы городского округа Ступино и пять его соучастников, которые обвиняются в коррупции при возведении социальных объектов, сообщало РИАМО.