Видеохостинг YouTube обвинили в регулярной цензуре российских СМИ

Москва, 24 апреля. Регулярную цензуру со стороны администрации видеохостинга YouTube в отношении контента российских СМИ зафиксировали в Роскомнадзоре.

В качестве предлога используется якобы несоответствие контента возрастной категории. По мнению администрации сервиса, показанные на российских федеральных телеканалах фильмы могут быть доступны только для совершеннолетних.Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане, блокируются под надуманными предлогами», — пишет «Интерфакс».

Согласно данным ведомства, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, три раза — к их материалам. При этом за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.

Также стало известно, что РКН потребовал снять ограничения с трансляции о Гагарине в Facebook. Дело в том, что администрация соцсети заблокировала стрим об освоении космического пространства еще до того, как он успел начаться.

Ранее YouTube ограничил доступ к ряду российских фильмов, в число которых попали «Ржев» и «Беслан», передает «Ридус». Однако РКН удалось добиться решения проблемы, и в ближайшее время все, что противоречит законодательству, будет устранено.