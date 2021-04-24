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В Sohu рассказали, как Россия может предотвратить нападение США с востока

Армия
В Sohu рассказали, как Россия может предотвратить нападение США с востока
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Пекин, 24 апреля. США в случае конфликта с Россией нанесут основной удар по ее восточным рубежам, утверждают обозреватели китайского издания Sohu.

Авторы статьи считают, что пока все внимание мировой общественности прикреплено к российско-украинской границе, куда более важные события могут случиться на востоке. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Российская оборона на западной границе фактически непреодолима, поэтому Вашингтон сосредоточит свой основной удар по восточным регионам России. В этом случае США заручатся поддержкой Японии, которая давно мечтает заполучить Курильские острова. Японский военно-морской флот может создать определенные проблемы российским военным, считают в КНР.

«Япония предоставит базы и корабли, а Соединенные Штаты сформируют боевые группы для проведения операций на территории России», — полагают китайские аналитики.

По мнению авторов Sohu, первый удар будет нанесен по Курильским островам, где американо-японская группировка попытается с ходу закрепиться. Также Пентагон будет добиваться перевеса в численности своей корабельной группы над Тихоокеанским флотом России.

Эксперты из КНР уверены, что России для предотвращения нападения США с востока следует заняться укреплением обороны своей береговой линии, а также нарастить боевой потенциал Тихоокеанского флота. Новые мощные фрегаты и противокорабельные батареи должны отбить желание у США и Японии проводить там военные операции.

Ранее стало известно, что морская авиация ВС РФ получит более 20 новейших истребителей Су-30СМ2 до конца 2022 года.

сша тихоокеанский флот sohu
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