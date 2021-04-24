Сейсмологи зафиксировали землетрясение на Сахалине

Южно-Сахалинск, 24 апреля. Землетрясение в 4,5 балла по шкале Рихтера зафиксировали в Курильском районе, передает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в 157 километрах юго-восточнее от города Курильск. Очаг подземных толчков залегал на глубине 33 километров, сказано в заявлении. На территории региона сейсмическая активность не ощущалась, местные жители не обращались в экстренные службы за помощью.

На озере Байкал зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, сообщало агентство URA.RU. На территории Иркутской области и в Республике Бурятия ощущались подземные толчки от двух до шести баллов.