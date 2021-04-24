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Вассерман объяснил, когда Украина захочет присоединиться к России

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 10:27
Политика
Вассерман объяснил, когда Украина захочет присоединиться к России
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov CC BY-SA 3.0

Москва, 24 апреля. Определенные действия могут произойти в любой стране, но они так сильно повлияют на Украину, что она захочет присоединиться к Российской Федерации.

Об этом рассказал политолог Анатолий Вассерман. По его словам, на территории страны может даже не происходить боевых действий. Она будет пытаться сохранить свой суверенитет. Однако в будущем присоединение Украины к России, скорее всего, неизбежно, подчеркнул эксперт.

«Я не исключаю, что не будет боевых действий на Украине, а что случатся какие-то события в каком-то другом месте, после которых даже [глава страны Владимир] Зеленский поймет, что ничего лучшего, чем возвращение Украины в состав России, он сделать не сможет», — отметил Вассерман.

Вассерман объяснил, когда Украина захочет присоединиться к России
Global Look Press  / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Ранее политолог заявил о необходимости разделить территорию Украины на два федеральных российских округа — Новороссийский и Юго-Западный. По словам эксперта, это произойдет, когда «глобалисты доведут США до экономической катастрофы». Тогда Белому дому не будет дела до Москвы и Киева, поскольку Вашингтон будет занят своими проблемами.

Также Вассерман заявлял, что высылка российских дипломатов из Праги больно ударит по чешскому бизнесу. Он напомнил, что сфера туризма в Чехии в значительной степени поддерживается за счет отдыхающих из России.

украина россия вассерман
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