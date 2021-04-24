Психолог Миллер предположила, как Виктория Боня живет без секса и самоудовлетворения

Сознательный отказ человека вести половую жизнь может указывать на необходимость обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Об этом в беседе с ФАН рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.

Эксперт оценила недавнее заявление модели Виктории Бони. В одном из интервью звезда призналась, что у нее не было секса на протяжении полутора лет. При этом она даже не смотрит эротические фильмы.

«В случае с Викторией и ее откровениями по поводу отказа от самоудовлетворения — она либо лукавит, либо ушла в спорт, который хоть как-то может снять нагрузку с организма. Однако это — обман, так как мы все — живые существа, и биологически в нас заложен инстинкт размножения. У женщины, особенно в период овуляции, есть острая необходимость в половом партнере, и мы все прекрасно понимаем, что никакой спорт его не заменит», — сообщила психолог.

Александра Миллер также отметила, что само наше общество также демонстрирует не особо зрелый подход к некоторым сторонам интимной жизни.

«Самоудовлетворение — это табуированная тема в нашей стране, в которой до сих пор «нет секса и деревянные игрушки», но появляются сексуальные извращения именно из-за этой излишней закрытости. Вспомните этот возмутительный скандал с Дзюбой, которого все высмеивали и критиковали, как в каменном веке, а после этого занимались самоудовлетворением, возможно, даже с помощью его видео», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она дала совет представительницам прекрасного пола, у которых могла сложиться аналогичная ситуация с половой жизнью.

«Женщина может отказаться от секса совсем в связи с травматическими событиями в жизни, стрессом, болезненным расставанием. В этом случае лучше обратиться к психологу, убрать весь мусор, состоящий из обид, злости, гнева, страхов и вернуться в полноценную и счастливую жизнь», — подытожила сексолог.

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