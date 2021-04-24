Боня пережила «самый ужасный шок» из-за измены бывшего жениха Шараповой

Москва, 24 апреля. Экс-участница «Дома-2» и телеведущая Виктория Боня рассказала, как ей изменил болгарский теннисист Григор Димитров, который одно время считался женихом спортсменки Марии Шараповой.

Димитрову приписывали многочисленные романы с моделями, дочерями бизнесменов и спортсменками. Не смогла устоять перед известным ловеласом и Виктория Боня. Телеведущая старше теннисиста на 12 лет, но, несмотря на большую разницу в возрасте, она мечтала создать с ним семью и родить детей от спортсмена.

Отношения Бони с экс-женихом Шараповой продлились около года. Когда бывшая участница «Дома-2» объявила возлюбленному о желании построить с ним семью, он ответил, что тоже этого хочет. Однако через месяц Боня узнала об измене теннисиста — Димитров начал встречаться с дочерью олигарха Эльдара Османова.

«Тогда я пережила самый ужасный шок в жизни. Предательство большими буквами, в большом объеме. Но я сказала себе: если эти двое обрели счастье благодаря тому, что я пережила несчастье, то дай бог им на века всего наилучшего. Но я пережила ужасные несколько лет своей жизни», — поделилась знаменитость в интервью на платформе Premier.

Виктория Боня семь лет жила с бизнесменом из Монако Александром Смерфитом, от которого у нее есть девятилетняя дочь Анджелина Летиция. Официально 41-летняя экс-участница «Дома-2» замужем не была. Звезда реалити-шоу признавалась, что ей приходилось воздерживаться полтора года, из-за чего она решилась на интим с бывшим возлюбленным.