Москва, 24 апреля. Российская госкорпорация «Роскосмос» озвучила условия возобновления переговоров с заказчиками из США по поставкам двигателей РД-180.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, когда возобновятся переговоры Роскосмоса и США. По его словам, в России ожидают возобновления переговорного процесса после испытательных полетов корабля Starliner.

«Мы давайте дождемся испытаний корабля компании Boeing Starliner, они должны в сентябре полететь в очередной испытательный полет. Летают они на ракете Atlas-5. Маршевый двигатель для первой ступени Atlas 5 — это наш РД-180. Если у них все получится, то, в принципе, мы ожидаем возможности возобновления переговоров о дальнейших поставках», — резюмировал глава госкорпорации.

Последнюю партию российских двигателей РД-180 в рамках нынешнего контракта США получили 14 апреля — представители предприятий Pratt & Whitney и United Launch Alliance подписали соответствующие бумаги о получении шести образцов.