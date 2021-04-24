Россиянин сбежал из рабства на такси

Тверь, 24 апреля. Удерживаемый в рабстве на протяжении четырех лет россиянин Андрей Жильцов смог выбраться на свободу, благодаря такси. Все это время он находился в деревне под Тверью.

В марте мужчина позвонил в службу такси и попросил довезти его до Москвы из Тверской области. Он признался, что не имеет денежных средств, но ему грозит смерть. Спустя некоторое время за ним приехал водитель.

В дороге Андрей воспользовался телефоном таксиста и позвонил друзьям, чтобы попросить 10 тыс. рублей для оплаты поездки. После этого с водителем связался таксопарк — ему предлагали вернуть пассажира обратно и получить 100 тыс. рублей.

Андрей рассказал, что его разыскивает человек, который отобрал у него паспорт и удерживал в рабстве. Вместе с ним находились другие пленники. Когда злодей уехал в Москву, мужчине удалось сбежать. На Волоколамском шоссе машина рабовладельцев догнала такси и попыталась прижать к обочине, но водителю удалось уйти от преследования. Сейчас Андрей находится под присмотром близких и уже подал заявление о своем похищении.

В Башкирии «родственники» удерживали в рабстве мужчину-инвалида с ампутированными ногами. Они забрали его из приюта и заставляли попрошайничать, сообщало URA.RU.