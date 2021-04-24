Вице-премьер Новак оценил объем потенциальных инвестиций в нефтегазохимию

Москва, 24 апреля. Вложения в нефтегазохимический сектор в ближайшие 10-15 лет могут составить порядка 40-70 млрд долларов, или 2,6-4,6 трлн рублей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Нефтегазохимическая отрасль является одной из наиболее быстроразвивающихся в мире. Темпы ее роста как минимум в 1,5 раза превышают экономический рост в целом. В России данная сфера также имеет потенциал значительного роста, с учетом сырьевой базы на территории страны и механизмов господдержки в виде обратного акциза, отметил Новак. С учетом суммы инвестиций в 70 млрд долларов может быть создано порядка 10 тысяч рабочих мест. Это создаст доход в бюджеты всех уровней, объяснил вице-премьер.

Также он напомнил, что одной из ключевых задач для российской экономики является развитие несырьевого экспорта и доведение его до 250 млрд долларов к 2024 году. При этом нефтехимия может за счет выпуска 8-16 млн тонн продукции принести 9-18 млрд дополнительного несырьевого экспорта в год. В будущем России стоит задуматься о формировании пределов более высокого уровня, отметил Новак.

Вице-премьер ранее рассказал, когда может закончиться строительство «Северного потока — 2».