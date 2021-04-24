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Кирилл Туриченко предположил, кто скрывается в костюме Ламы на шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Кирилл Туриченко предположил, кто скрывается в костюме Ламы на шоу «Маска»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 24 апреля. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога на шоу «Маска», поделился подозрениями на счет настоящей личности Ламы.

На старте второго сезона «Маски» в проекте было 14 персонажей, но сейчас из них осталось только пять: Лама, Заяц, Крокодил, Неваляшка и Змея. Туриченко выбыл из шоу в первом полуфинале, который транслировали 18 апреля.

После разоблачения солист «Иванушек International» стал героем выпуска афтер-шоу «Маска», опубликованного на официальной странице передачи в Instagram. Исполнитель рассказал, что очень сдружился с Зайцем и с Ламой, поэтому хотел бы общаться с ними и после проекта. В костюме Ламы, по мнению певца, выступает настоящий профессионал.

«Это оперный певец, либо очень хороший эстрадный певец, который смог стать оперным за время «Маски»», — предположил Туриченко.

Кирилл Туриченко

Ведущий афтер-шоу сказал, что в костюме Ламы может скрываться юморист Гарик Мартиросян, который был членом жюри в первом сезоне «Маски». Солист «Иванушек International» не согласился с этой версией, отметив, что комик наверняка не смог бы скрыть свой юмор и начал бы всех подкалывать.

«Здесь Лама выступает фаворитом голосовым. Это либо Басков, либо Юсиф Эйвазов», — заявил Туриченко.

Певец также предположил, кто может скрываться в костюме Зайца. По словам исполнителя, этот персонаж обладает очень крепким рукопожатием, значит, может похвастаться хорошими физическими данными.

туриченко шоу маска лама
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