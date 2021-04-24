Названы популярные продукты, которые разрушают здоровье кишечника

Дублин, 24 апреля. Определенные популярные продукты могут негативно сказаться на здоровье кишечника и привести к плохому самочувствию.

Доктор Бердинг Гарольд из университетской больницы в Корке рассказал, что лучше исключить из рациона. В первую очередь медик посоветовал сократить количество потребляемых обработанных продуктов с высоким содержанием сахара и жиров.

Также изменить популяцию кишечной микробиоты способны искусственные подсластители, такие как сахарин и сукралоза, которые используются в некоторых диетических газированных напитках. Помимо этого, газировка очень часто вызывает вздутие живота и отрыжку.

На изобилие полезных кишечных бактерий влияет диета с высоким содержанием насыщенных жиров. Речь идет о жирном мясе, масле и сыре. С осторожностью следует отнестись и к красному мясу, добавил Гарольд.

Снижают уровень полезных бактерий в кишечнике печенье, пирожные и конфеты. Их употребление грозит развитием воспалительных заболеваний ЖКТ и проблемами с сосудами и сердцем.